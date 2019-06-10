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Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık ilçesinde iki ayrı operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı- Kaçışları organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:24
Balıkesir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 77 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına, yabancı uyruklu bazı kişilerin yasa dışı olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandığı ihbar edildi.

Küçükköy Mahallesi sahilinde ormanlık alanda Suriye uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen İ.E'yi ise gözaltına aldı.

Ayrıca, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkisinde Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen S.K'yi gözaltına alan ekipler, diğer şüpheli S.C.Y'nin de yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:24
  1. Afganistan
  2. Balıkesir
  3. düzensiz göçmen
  4. jandarma

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