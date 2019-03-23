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Balıkesir’de 75 kişiye Tıbbi ve Aromatik Bitki sertifikası verildi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde(BAÇEM) düzenlenen 3.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:26
Balıkesir’de 75 kişiye Tıbbi ve Aromatik Bitki sertifikası verildi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde(BAÇEM) düzenlenen 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu sona ererken, kursu bitiren 75 kişiye törenle belgeleri verildi. BAÇEM’de düzenlenen belge dağıtım törenine, Balıkesir Büyükşehir Kırsal Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ve görevliler ile kursiyerler katıldı.


Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindeki iki haftalık eğitimi tamamlayan kursiyerler, kursun son günü düzenlenen Kazdağı gezisinin ardından belgelerini aldı. Kursa, tıp doktorundan dizi oyuncusuna kadar çeşitli meslek guruplarından 75 kişi katıldı. Belge töreni öncesi, kursiyerlerle sohbet eden Kırsal Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, kursiyerlerden bahçe kurarken toprak ve su tahlili yaptırmayı ihmal etmemelerini istedi. Kursiyerlere faydalı olmaya çalıştıklarını anlatan Tüzün, “Buradakiiki haftalık kurs sırasında biz sizlere birer anahtar vermeye çalıştık. Her şeyi öğrendik sanmayın. Bu iş dipsiz kuyudur. Kafanıza takılan her şeyi bize arayıp sorabilirsiniz. Bizler sizlere bir telefon kadar yakınız. Bahçe kururken, mutlaka toprak ve su tahlilini yaptırmayı unutmayın. İyi para kazanmak istiyorsanız üreteceğiniz ürün için mutlaka sertifika alın. Sertifika alırsanız ürününüzü daha iyi değerlendirirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sizleri her zaman bekliyoruz” dedi. BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, da kursların devam edeceğini açıklarken, bu güne kadar kurslardan yaklaşık 350 kişinin yararlandığını söyledi. Kursiyerlerde, aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını anlatırken, görevlilere teşekkür etti.


Kursiyerlerden Murat Yenice, “Kursiyerler olarak kooperatif kurmayı planlıyoruz. Burada çok iyi bir eğitim aldık. Çok iyi bir kadronuz var. Biz buradaki kursiyerler olarak anlaştık. Kooperatif kurarak tıbbi ve aromatik bitkileri üretip pazarlamak istiyoruz Bu bitkiler ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.Buna inanıyoruz. BAÇEM ile ilişkilerimiz devam edecek.Bura da düzenlenecek hasat günlerine de katılmak istiyoruz Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Dizi oyuncusu Şive Şenozan da, “ Tıbbı ve aromatik bitkiler hiç bilmediğim bur koruydu. Bir arkadaşımdan duyup kursa katıldım. Burada, iki haftada çok şey öğrendim. Bahçemde bu bitkileriekeceğim. Burası çok değerli bir eğitim kurumu. Bu konuda daha çok kişiye ulaşılmalı. Ben bunu çevreme de anlatacağım. Bize yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlerin belgeleri Kırsal Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu ve diğer görevliler tarafından verildi. Belge dağıtımının andındantopluca hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:26
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