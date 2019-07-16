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Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

16 Temmuz 2019 Salı 15:23
Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 65 yabancı uyruklu yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, Cunda Adası Ortunç Koyu bölgesindeki ormanlık alanda Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49'u Suriye, 2'si Filistin uyruklu 51 göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin Cunda Adası Patriça mevkisinde yaptıkları diğer operasyonda ise "dur" ihtarına uymayan Balıkesir plakalı bir kamyonet 2 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10'u Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i Irak uyruklu 14 göçmen daha yakalandı.

Kaçan organizatör Ş.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:23
  1. Ayvalık
  2. Balıkesir
  3. düzensiz göçmen

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