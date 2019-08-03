Balıkesir’de 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında adliyeye sevk edilen 2 otobüs şoförü tutuklandı.
Balıkesir’de 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında adliyeye sevk edilen 2 otobüs şoförü tutuklandı.
03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:40
Balıkesir’de 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında adliyeye sevk edilen 2 otobüs şoförü tutuklandı.
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