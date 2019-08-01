Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi mevkisindeki sahilde, Midilli'ye gitmek için hazırlanan bir grup düzensiz göçmen, devriye görevini yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince fark edildi. Ekipler Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suriye ve Orta Afrika uyruklulardan oluşan 44 düzensiz göçmen yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında işlem başlatıldı.

Organizatör olduğu öne sürülen M.T. ise gözaltına alındı.





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