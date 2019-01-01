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Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

01 Ocak 2019 Salı 10:06
Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen Güneş Adası açıklarında lastik botta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu şişme bot Güneş Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Lastik botta göçmenlerin 158 Sahil Güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istemesi üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti.

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan unsurlar tarafından 18 erkek, 8 kadın ve 18 çocuktan oluşan Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 10:06
  1. Ayvalık
  2. Balıkesir
  3. düzensiz göçmen
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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