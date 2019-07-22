Balıkesir'de37 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisinde sazlık alanda bir grubun beklediğini tespit etti. Ekiplerce yakalanan 8'i çocuk, 12'si kadın 37 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.





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