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Balıkesir’de 3 cezaevi firarisi yakalandı

Balıkesir’de cezaevi firarisi olan 3 kişiyi jandarma ekipleri yakaladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:32
Balıkesir’de 3 cezaevi firarisi yakalandı

Balıkesir’de cezaevi firarisi olan 3 kişiyi jandarma ekipleri yakaladı. Çeşitli suçları bulunan hükümlüler tekrar cezaevine teslim edildi.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yaptığı çalışmalarda, hırsızlık suçlarından aranan ve 16 yıl hapis cezası olan Z.A.’yı Burhaniye Pelitköy Mahallesi’nde, Balıkesir Açık Cezaevi’nden firar eden ve adam öldürmeden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.M.’yi Sındırgı ilçesinin Yüreğil Mahallesi’nde ve Hükümlünün kaçması suçundan aranan M.S.’yi Bigadiç ilçesi Babaköy Mahallesi’nde yakaladı. Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen Z.A. tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne, İ.M. isimli şahıs Kepsut Kapalı Cezaevi’ne ve M.S. isimli şahıs Balıkesir Açık Cezaevi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:32
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