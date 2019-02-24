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Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

24 Şubat 2019 Pazar 02:52
Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan şişme bot, fırtına nedeniyle Maden Adası'na sürüklendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Deniz İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Burada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Çanakkale Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 02:52
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