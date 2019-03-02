Balıkesir’de 23 FETÖ üyesi tutuklandı

Balıkesir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 23 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Geçmiş tarihlerde tutuklanıp daha sonra tahliye olmuş veya halen firarda olan örgüt üyelerinin Balıkesir’de tekrar bir yapılanmaya girerek örgüt adına faaliyet yürütmeye çalıştıkları tespit edildi.

FETÖ şüphelileri hakkında planlı operasyon başlatılarak, fiziki ve teknik takip çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar operasyona dönüştürülerek, Aktifyapılanma içerisinde bulunan 42 şüpheli ile farklı soruşturmalardan firari durumda olan 34 şüpheli olmak üzere 76 şüpheli yakalandı. Yakalananörgüt üyelerinin aralarında müzahir dershaneler genel müdürü, Bandırma, Edremit ilçesi eski sorumlusu, Cihan Medya Bölge Temsilcisi, İhraç binbaşı, İhraç komiserlerin de bulunduğu 31 şüpheliden 23 kişi adli makamlarca tutuklandı. 8 kişi hakkında Adli Kontrol kararı verilirken, 3 şüpheliarandıkları il olan Ankara’ya sevk edildi.

Aktif Yapılanma içerisinde olup yakalanan 42 şüphelinin Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ettiği öğrenildi.