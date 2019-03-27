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Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçışı organize ettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı

27 Mart 2019 Çarşamba 17:36
Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, ilçenin Altınoluk Mahallesi Antandros mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun Midilli'ye geçmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgede Afganistan uyruklu 4'ü çocuk, 6'sı kadın 21 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen M.H'yi ise gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular ve M.H. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:36
  1. Afganistan
  2. Balıkesir
  3. Edremit
  4. Göçmen Kaçakçılığı

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