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Korona Virüs

Balıkesir'de 2 bloktan oluşan apartmanlar karantinaya alındı

Balıkesir'de fırın ve pastanenin de bulunduğu dörder katlı 2 bloktan oluşan iki apartman karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 12:14:00 -
Balıkesir'de 2 bloktan oluşan apartmanlar karantinaya alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebdirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Binalardaki işletmeler de kapatıldı

İkizçay Mahallesi'nde fırın ve pastanenin de bulunduğu dörder katlı 2 bloktan oluşan apartmanlar karantinaya alındı.

İşletmelerin kapatıldığı, 14 gün süresince giriş çıkışların yasaklandığı bu binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı duyuruldu.

"Pozitif vaka ve vakaya temaslı yoğunluk belirlendi"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine, ilçede virüsün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla kararlar alındığını söyledi.

Sırmalı, "Pozitif vaka ve vakaya temaslı yoğunluğu belirlenen İkizçay Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 bloğun, iç mekan yerleşimleri ile aynı adreste bulunan işletmelerde 10 Temmuz'a kadar karantina uygulanmasına karar verildi." diye konuştu.

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