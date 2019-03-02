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Balıkesir’de 186 bekçi göreve başladı

Balıkesir’deValiliğinin onayı ile ataması yapılan 186 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:08
Balıkesir’de 186 bekçi göreve başladı

Balıkesir’deValiliğinin onayı ile ataması yapılan 186 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı. Çarşı ve mahalle bekçileri 1 haftalık eğitimin ardından Balıkesir’in merkezi ve ilçelerin de sokaklara inerek göreve başladı.


Edinilen bilgiye göre, Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında ve yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavında başarılı olan adaylardan soruşturması ve meslek içi eğitimi tamamlanan 186 aday, Ocak 2019 itibariyle Balıkesir Valiliğince memur olarak atandı.Aday memur olarak atanan çarşı ve mahalle bekçileri, Polis Eğitim Kurumlarında çarşı ve mahalle bekçiliği meslek içi eğitimi aldı


Mesleki mevzuat, devriye hizmetleri, insan hakları, halkla ilişkiler-iletişim, polisin davranış biçimleri, etik kurallar, toplumsal olaylar, narkotik çalışmaları, genel prensipler ve görev şekli konularında özel eğitim alan bekçiler, gece mahalle ve işyerlerini yaya devriye olarak takip edip, suç ve suçlu ile mücadele edecek. Özellikle önleyici ve caydırıcı etki oluşturacak çarşı ve mahalle bekçileri, sorumluluk alanları olan mahalle, sokak, cadde, işyerlerinin bulunduğu çarşı ve güzergahlarda suçu henüz oluşmadan önlemek için yaya devriye yapacakları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:08
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