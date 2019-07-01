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Balıkesir’de 120 dönüm otlak yandı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde çıkan arazi yangınında 120 dönümlük anız ve otlak alan zarar gördü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
Balıkesir’de 120 dönüm otlak yandı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde çıkan arazi yangınında 120 dönümlük anız ve otlak alan zarar gördü.


Bigadiç Eti Maden yolu Işıklar ovası Salmanlı mevkiinde çıkan arazi yangını çıktı. Yangına, Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı İtfaiye ekipleri, Bigadiç Belediyesi İtfaiye ekipleri,Eti Madene Bağlı İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangına söndürme işlemine katılan personelin büyük çabaları sonrası, yangının çevrede bulunan damların sıçraması engellenerek kontrol altına alındı. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve Bigadiç Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Saran yangını yerinde inceledi. Bigadiç Belediye Başkanıİsmail Avcu, ‘‘Yaklaşık 120 dönüm Anız ve otluk alan yanmış bulunmakta.Yangın kontrol altına alındı soğutma işlemleri devam ediyor. Allah’a şükürler olsun ekili alan kaybımız yok. Yolun diğer tarafında ekinler olduğu gibi tarlada duruyordu yangını oraya sıçratmadan söndürdük. Ekili arazilerimizi kurtardık. Yangına müdahale eden tüm ekibimize göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
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