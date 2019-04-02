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Balıkesir’de 10 bin paket kandil simidi dağıtıldı

Mübarek Miraç Kandili nedeniyle Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Balıkesir Şubesiöğle namazı sonrası Ali Hikmet Paşa Meydanında kandil simidi dağıttı.

02 Nisan 2019 Salı 16:11
Balıkesir’de 10 bin paket kandil simidi dağıtıldı

Mübarek Miraç Kandili nedeniyle Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Balıkesir Şubesiöğle namazı sonrası Ali Hikmet Paşa Meydanında kandil simidi dağıttı.


Miraç Kandili nedeniyle TÜMSİAD Ali Hikmet Paşa Meydanında öğle namazı sonrası 10 bin paket kandil simidi dağıttı. Vatandaşlar kandil simidi alabilmek izin uzun kuyruklar oluşturdu. TÜMSİAD Şube Başkanı Eşref Koçak yaptığı açıklamada "Mübarek Miraç Kandilini kutluyoruz. İnşallah bu kandil memleketimize hayırlar getirir. Kandil geleneğini unutturmayıp gelecek kuşaklara taşımak için sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün Peygamber Efendimizin Allah-ü Teala’nın huzuruna çıkarıldığı bir gün. Bizlerde her kandilde olduğu gibi bu kandilde de insanların birlik ve beraberliğini, kardeşliğini aynı payda da buluşturmak, kandili hatırlatmak ve halkımıza bunu duyurmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah bu kandil günü memleketimize hayır getirir ve yaşanan kargaşadan kurtulur" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:11
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