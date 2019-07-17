Balıkesir’de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada 1 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada 1 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Edremit ilçesi Akçay Mahallesi’nde yapılan uygulamada D.M., Ö.A. ve S.H.’nin şüpheli tavırları polislerin gözünden kaçmadı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı vaziyette 1 kilo 69 gram skunk ile 15 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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