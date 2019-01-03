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Balıkesir ve Çanakkale'de kar yağışı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, iş makineleri ve traktörler yardımıyla kurtarıldı

03 Ocak 2019 Perşembe 20:43
Balıkesir ve Çanakkale'de kar yağışı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Çanakkale'de akşam başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle Balıkesir il merkezi ile Edremit arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun bazı mevkilerinde araç trafiği güçlükle sağlanabiliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan yolun Kazdağları mevkisinde yolda kalan bazı araçlar, iş makineleriyle çekildi.

- Kar yağışı ekmek kapısı oldu

Öte yandan Edremit ilçesi Hanlar mevkisiyle Yenice arasında tipi nedeniyle yolda kalan araçları, bölgeye yakın köylerde yaşayan vatandaşlar traktörleriyle çekti.

Yolda kalan araçları ücret karşılığında çeken köylüler, sürücülerin araçlara zincir takmalarına da yardımcı oldu.

Bu arada yolda kalan sürücülere yardımcı olmaya çalışan Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Arif Kulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede insanlar kalır diye yol boyunca dolaşıyorum. Yol hakkında ilgili yerleri bilgilendiriyorum. Karayolları ekipleri de yolu açmak için geliyor." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:43
  1. Balıkesir
  2. Çanakkale
  3. Edremit
  4. kar

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