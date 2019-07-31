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Balıkesir Valisi Yazıcı “Vatandaşlarımızı memnun etmek bizim görevimiz”

Balıkesir Valisi Yazıcı göreve geldiği günden bu yana esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinlemeye ve bu doğrultuda çözümler üretmeye devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:02
Balıkesir Valisi Yazıcı “Vatandaşlarımızı memnun etmek bizim görevimiz”

Balıkesir Valisi Yazıcı göreve geldiği günden bu yana esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinlemeye ve bu doğrultuda çözümler üretmeye devam ediyor. Vali Yazıcı’nın durağı bu kez Edremit İlçesi Güre Çamlıbel Mahallesi oldu.


Vali Ersin Yazıcı Çamlıbel Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi ve sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi. Vali Ersin Yazıcı, "Bir valinin, bir idarecinin en mutlu olduğu anlar, vatandaşla beraber olduğu, vatandaşıyla dertleştiği, sohbet ettiği, birlikte çözüm ürettiği anlardır."dedi.


Devleti temsil etmenin milletin gönlünü kazanmakla mümkün olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Geldiğim günden beri ilimizin ilçe ve mahallelerine ziyaretler düzenliyorum. Burada vatandaşlarımızla tanışıp onların sorunlarını dinliyorum. Vatandaşlarımızla bir bardak çay içmek bizim için her zaman mutluluk verici bir duygu paylaşımı olmuştur. Bu şehrin havasında dostluk, yardımlaşma kokusu var. Sık sık esnafımızın, vatandaşlarımızın çayını içerek, onların dertlerini, sıkıntılarını dinlemek amacıyla bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Bu vesile ile hem vatandaşlarımız ve esnafımız ile tanışıyor hem de sorunlarını bizimle paylaşıyorlar. Vatandaşlarımızın esnafımızın her türlü sıkıntılarında Valiliğimizin kapıları sonuna kadar açıktır."dedi.


Valilik makamının icraat makamı olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımızı memnun etmek bizim görevimiz. İlçelerimizi, mahallelerimizi ziyaret ederek sorunlarını tespit edip, bu sorunları öncelik durumları dikkate alarak bir çalışma programı hazırlıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın ayağına giderek, mekânlarına giderek yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Balıkesir’in her mahallesine üst standartlarda hizmet götürebilmek için devletimizin tüm imkânları seferber edilmektedir. Balıkesir’in her köşesi bizim için değerlidir. Bu ülke hepimizin. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Elimizden geldiği kadar, gece gündüz demeden birbirimizi kucaklayarak hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:02
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