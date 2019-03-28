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Balıkesir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı

Balıkesir Valiliği31 Mart 2019 Yerel seçimlerine yönelik tedbirlere yönelik açıklama yayınladı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:14
Balıkesir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı

Balıkesir Valiliği31 Mart 2019 Yerel seçimlerine yönelik tedbirlere yönelik açıklama yayınladı. Balıkesir’de seçmenler 3 bin 401 sandıkta oy kullanacak.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklama, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin huzur ve güven içinde, tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi/ortaya koyabilmesi amacıyla Valiliğimizce Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur" denildi.


Seçimlerde 5 bin 161 güvenlik görevlisi güvenliği sağlayacak


Valilikten yapılan açıklamanın devamında, "Balıkesir il genelinde 3 bin 401 sandıkta 3 bin 27 polis ve 2 bin 134 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 161 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır" denildi.


Balıkesir’de tüm birimler 7/24 görev yapacak


Valilik makamı hizmetlerin aksamaması için kurum ve kuruluşların 7/14 esasına göre çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması,trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ Balıkesir İletim, İşletme ve Bakım Müdürlüğü ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerekli tedbirler alınmış, jeneratör takviyeleri yapılmıştır. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Balıkesir İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almıştır. İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır.


Seçim günü alkollü içki satışı olmayacak ve umumi eğlence yerleri kapalı olacak


Valilikten yayınlanan genelgenin son paragrafında içki satışı ve içkili eğlence mekanlarını ile açıklama yer aldı. Açıklamada, "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:14
  1. doğa

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