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Korona Virüs Balıkesir vaka sayısı ne kadar? Balıkesir risk haritası nasıl?
Korona Virüs

Balıkesir vaka sayısı ne kadar? Balıkesir risk haritası nasıl?

Kademeli normalleşme adımı sonrasında vaka sayıları daha yakından takip ediliyor. İller risk gruplarına göre ayrılarak, tedbirlerde değişim görülüyor. Peki Balıkesir vaka sayısı ne kadar? Balıkesir risk haritası nasıl? Balıkesir’de kaç kişi korona oldu? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:59:00 -
Balıkesir vaka sayısı ne kadar? Balıkesir risk haritası nasıl?

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.’ ifadelerini kullandı. İllerdeki vaka sayıları ve risk haritası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Balıkesir vaka sayısı ne kadar? Balıkesir risk haritası nasıl? Balıkesir’de kaç kişi korona oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında, ‘Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki durumu bir süre daha sürme kararını aldık.’ demişti.

Balıkesir, en son yayımlanan risk haritasında kırmızı renkte, yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

Balıkesir’de kaç kişi korona oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Balıkesir’de her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 257,60 olarak açıklandı.

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