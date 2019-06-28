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Balıkesir Üniversitesinden sağlık atağı

Balıkesir Üniversitesi tarafından şehir merkezinde de sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine bağlı bir şehir polikliniği açılması planlandı.

28 Haziran 2019 Cuma 17:14
Balıkesir Üniversitesinden sağlık atağı

Balıkesir Üniversitesi tarafından şehir merkezinde de sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine bağlı bir şehir polikliniği açılması planlandı. Şehir polikliniği, şehir merkezinde Necatibey Eğitim Fakültesi yerleşkesinde yer alan ve üniversite kurulduğu dönemde Rektörlük binası olarak hizmet veren binada hizmet verecek.


Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, şehir polikliniği açılması ile ilgili çalışmalar kapsamında Balıkesir Üniversitesi Vakfı üyeleri ile bir araya geldiği bilgilendirme toplantısında, üyelerin ve hayırseverlerin bağış ve desteklerini beklediklerini belirtti.


“Amacımız Balıkesirli Hemşehrilerimize Hizmet Etmek”


BAÜN Vakfı Yurt binasındaki toplantıya, üniversite üst yönetimi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yöneticileri de katıldı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üyeleri konu hakkında bilgilendirerek, açılacak olan şehir polikliniğinin önemli bir sağlık hizmetini yerine getirecek olmasının yanında üniversite-şehir bütünleşmesine de katkı sağlayacağına dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, hastanede acil servis ve yoğun bakım ünitesinin göreve başlamalarının ardından kısa bir süre içerisinde yoğun ve özverili bir çalışma ile açıldığını hatırlatırken; “Üniversite olarak bizler heyecanla aynı özveriyi ve yoğun çalışmayı göstermeye hazırız. Üniversitemiz için şehrimiz için hayırlı bir iş için toplandık. Bundan sonra da şehrimizin ileri gelenleri ve hayırseverleriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Şehrimizin ve hayırseverlerimizin de böylesine önemli bir hizmet için bizleri maddi ve manevi destekleyeceğine yürekten inanıyoruz. Amacımız Balıkesirli hemşehrilerimize hizmet etmek. Üniversite olarak Necatibey Eğitim Fakültesi yerleşkesi içerisinde yer alan mevcut binanın poliklinik hizmetleri için dönüştürülmesi adına gerekli çalışmaları başlattık. Bu aşamada başta tıbbi cihaz ve diğer poliklinik tefrişatı noktasında olmak üzere de tüm hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Burası faaliyete geçtiğinde her gün ilgili branşlardaki doktorlarımız, öğretim üyelerimiz poliklinik hizmetleri verecek. Kampüsün şehir merkezinden uzakta olmasından kaynaklanan ulaşım ve zamanla ilgili sıkıntılar en aza indirgenmiş olacak. Mesai saatleri dışında da vatandaşlarımız gelip şehir polikliniğinden hizmet alabilecek. Bunula birlikte kampüste ek hastane binası için de girişimlerimizi başlattık. Gerek şehir polikliniği gerekse kampüste ek hastane binası için eşgüdümlü bir biçimde çalışacağız.” dedi.


Toplantıya katılan Balıkesir Üniversitesi Vakfı üyeleri de polikliniği fikri ile üniversite hastanesindeki hekimlerin şehir şehir merkezinde de hizmet verecek olmasının şehir açısından önemli olduğunu ifade ederken, gerek bireysel gerekse kurumsal olarak konunun destekçisi olduklarını belirttiler. Toplantıya; Ziyaettin Tan, Mevlüt Yolcu, Hüseyin Bekki, Hüseyin Finiş, Erten Seymen, Tuğrul Çömezoğlu, Suat Zerengil, Bülent Kantarlıoğlu, Tarık Zerengil ve Selahattin Sunay katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:14
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