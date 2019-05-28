Balıkesir trafiği havadan denetlendi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Altıeylül, Kepsut, Dursunbey ilçelerini bağlayan (D-230) yolunda oluşturulan uygulama noktalarında helikopter destekli eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Trafik Timleri" İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında trafiğin yoğun yaşandığı saatlerde Altıeylül-Kepsut-Dursunbey (D-230) yolunda oluşturulan uygulama noktalarında "Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi" gerçekleştirildi. İki saat süren denetimde havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde 148 araç denetlendi. Gerçekleştirilen denetlemeler sonucunda 15 araca 7 bin 269 Lira idari para cezası uygulanırken 1araç trafikten men edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince; sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, makas atma, hatalı sollama ve yakın takip gibi trafik suçlarının önlenebilmesi maksadıyla yapılan "Helikopter Destekli Trafik Denetimi" uygulamasından olumlu sonuçlar alındı. Önümüzdeki dönemde havadan trafik denetimi uygulamalarının devam edeceği ifade edilirken yapılan kontrollerde amacın insan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerde yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutmak olduğu bildirildi.