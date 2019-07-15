Balıkesir Karesi TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2019 | Balıkesir Karesi TOKİ kura sonuçları listesi sorgula

Balıkesir TOKİ nerede çekilecek acaba? TOKİ hayata geçireceği konutların kura çekilişini gerçekleştirmekte. TOKİ başvuruları, TOKİ satışları, TOKİ kura sonuçları son dakika olarak araştırılmakta. Balıkesir Karesi 1000 Konut Toplu Konut Projesi kapsamında inşa edilecek olan ​projede brüt 75 metrekare büyüklükte 2+1 nitelikli 500 adet konut ve brüt 110 metrekare büyüklükte 3+1 nitelikli 500 adet konutlar yer alacak. TOKİ Balıkesir Karesi kuraları Şehit Turgut Solak Bpor salonunda saat 11:00’de yapılacak.

Balıkesir Karesi Toki kura çekilişi ne zaman 2019 sorusunun detayları şu şekilde; Yatay mimaride inşa edilecek olan balıkesir toki 2019 kuraları ne zaman sorusunun detayları belli oldu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Karesi Toki projesinin kura çekimi 22 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak kura töreninden sonra hak sahipleri belli olacak. Balıkesir Karesi 1000 Konut Toplu Konut Projesi kapsamında inşa edilecek olan ​projede brüt 75 metrekare büyüklükte 2+1 nitelikli 500 adet konut ve brüt 110 metrekare büyüklükte 3+1 nitelikli 500 adet konutlar yer alacak. Dar ve orta gelir grubuna yönelik inşa edilecek olan Balıkesir Toki 2019 başvuru işlemleri 6 Mart'ta başladı ve 19 Nisan'da son buldu. Toki Balıkesir 2019 projeleri arasında yer alacak olan Karesi Toki projesi başvuru işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Balıkesir İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığıyla yürütüldü. 50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Balıkesir Merkez Karesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 22.07.2019 Pazartesi günü saat 11:00’da Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Sözleşme ne zaman imzalanacak?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.ġ’nin Altıeylül şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Altıeylül ve Karesi ilçe sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır

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