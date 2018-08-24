Balıkesir TOKİ başvuru şartları 2018 TOKİ Balıkesir konut fiyatları

Balıkesir TOKİ projeleri. Halk arasında TOKİ bilinen Toplu Konut İdaresi evi olmayanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Türkiye genelinde 35 ilde 5 bin 543 konutu kelepir fiyatına satışa sunuyor. TOKİ Balıkesir'de 183 konut inşaa edecek. Balıkesir TOKİ konutlarının başlangıç fiyatı 128 bin TL, en düşük taksit tutarı 429 TL. TOKİ Balıkesir konutlarına son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018. Balıkesir TOKİ konutlarına kurasız başvuru yapılabilmekte.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ergün Turan, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlerin hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. TOKİ, 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

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