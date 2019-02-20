Balıkesir Tarım Fuarı kapılarını açıyor

Kepsut’ta yapılan geleneksel Balıkesir Tarım Fuarı bu yıl 10. defa kapılarını açmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen fuara bu yıl 220 bine yakın ziyaretçi beklediklerini söyleyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Kepsut İlçesi olarak Balıkesir Tarım Fuarı’na 7 yıldır ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Fuar 7 yıldır Kepsut’ta yapılıyor

Tarım Fuarı, Tarım, gıda ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olan illerin başında gelen Balıkesir’e ekonomi olarak da önemli katkılar sağlıyor. Son 7 yıldır Kepsut ilçesinde düzenlenen fuar, ilçe ekonomisini de adeta şaha kaldırdı. Bu yıl düzenlenecek olan fuarla ilgili bilgi veren Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, 21 Şubat Perşembe günü açılacak Balıkesir Tarım Fuarı’nın yine dolu dolu ve güzel olacağını söyledi. Başkan Cankul, “Balıkesir’in gerek sanayi gerekse hayvancılık bakımından Türkiye’nin öncü İllerinden. Tarım fuarı 7 yıldır Kepsut ’ta yapılıyor. 6 bin metrekare kapalı pazar yeri ve ilçe belediyesi olarak tahsis ettiğimiz 3 bin metrekarelik alanla beraber yaklaşık 9 bin metrekarelik geniş bir alanda yapılıyor ve çok başarılı geçiyor. Tarım İl Müdürlüğümüzün de bu konuda destekleri var. Balıkesir tarım makinelerinde imalat ve üretim olarak önde bir şehir. Tarım ve hayvancılıkta Türkiyeyi besleyen bir il. Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı’ya Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu, Tarım İl Müdürümüze ve fuarı düzenleyen şirkete teşekkür ediyorum. Balıkesir’imize hayırlı olsun” dedi. Başkan Cankul, Balıkesir ve Türkiye’de tarım sektörüyle ilgilenen herkesi Balıkesir Tarım Fuarı’na katılmaya davet etti.