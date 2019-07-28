0553 313 94 23

Balıkesir polisinden göçmen kaçakçılığı uygulaması

Balıkesir polisi il genelinde Göçmen Kaçakçılığı uygulaması yaptı.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:40
Balıkesir polisinden göçmen kaçakçılığı uygulaması

Balıkesir polisi il genelinde Göçmen Kaçakçılığı uygulaması yaptı. Polis uygulama sırasında 2 bin 047 şahsı sorgulanırken, 7 aranan kişi yakalandı.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 70 ekip ve 215 personelin katılımıyla uygulaması yaptı. Balıkesir il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen uygulama kapsamında 2 bin 047 şahsı sorgulanırken, 7 aranan kişi yakalandı. Polis ekipleri ayrıca 10 araca idari işlem uyguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OSTİM TEKNOPARK’a dört dörtlük laboratuvar!
    1. OSTİM TEKNOPARK’a dört dörtlük..
    2. Remzi Çayır: İnfaz yasasında adaletli..
    3. Türkiye dış ticarette "kadın..
    4. Cep telefonları çocuklar için daha..
    5. Suriyeli üreticilerden Türkiye'deki..
    6. Ticari kredilerde 2-3 puan düşüş..
    7. Maltepe’de bir dünya üniversitesi..
    8. NASA'nın TESS uydusu keşif görevinin..
    9. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş..
    10. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden önemli..
    11. Sokak hayvanları için kermes
    12. Osmanlı kültürüyle Akçakoca meydanı..
    13. Pakize Teyze’ye Büyükşehirden yardım..
    14. İzmit’tin emeklilerine kanser taraması..
    15. SpaceX kargo mekiğini Uluslararası..
    16. Tercihte son 2 gün! Burslarıyla..
    17. Araban yerli domates hasadı başladı
    18. Balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk..
    19. Planörler Bandırma’da yarıştı
    20. Armanın peşinde bir ömür
    21. Ayhan Atik: “Ligi ilk 10’un üzerinde..
    22. Kocaeli'den acı haber! Cansız bedenine..
    23. Muratpaşa’dan uzman kasaplık kursu
    24. Yeni Malatyaspor tur hesapları yapıyor
    25. Göksu Deltası’nda çıkan yangın evleri..
    26. 2 bin İstanbullu Üsküdar’ı koştu
    27. Ordu’da deniz ürünleri çeşitlenecek
    28. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    29. Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü
    30. Balıkesir polisinden göçmen..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek