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Balıkesir namaz vakitleri 2018 Diyanet Balıkesir ezan saatleri

Balıkesir namaz vakitleri için Balıkesirliler diyanetin 2018 takvimine göre namaz saatleri merak ediliyor. Günde beş vakit Allah’ın huzuruna namaz sayesinde çıkan Müslümanlar sabah, öğlen, ikinci, akşam ve yatsı namaz vakitlerini araştırıyor. İşte Balıkesir namaz vakitleri- Balikesir ezan saatleri

09 Kasım 2018 Cuma 17:21
Balıkesir namaz vakitleri 2018 Diyanet Balıkesir ezan saatleri

Balıkesir namaz vakitleri için Balıkesirliler diyanetin 2018 takvimine göre namaz saatleri merak ediliyor. Günde beş vakit Allah’ın huzuruna namaz sayesinde çıkan Müslümanlar sabah, öğlen, ikinci, akşam ve yatsı namaz vakitlerini araştırıyor. İşte Balıkesir namaz vakitleri- Balikesir ezan saatleri

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V) beş vakit namaz Miraç Gecesi'nde fark kılındı. Peygamberimiz (s.a.v) o günden sonra namazın farz olduğunu tüm insanlığa tebliğ etti. Namaz dinin direği, Müslümanın miracı, insanlığın kurtuluş reçetesi, amellerin en hası ve suallerin ilki namaz olacaktır.  Bir kulun Allah`ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi yine namazdır. Namaz, tüm günah ve pisliklerden temizleyen bir ibadettir. Allah’a ulaşmak için en büyük aracıdır namaz. Onun için Müslüman günde beş vakit Allah’ın huzurunda namazla huşuya erer. Kul, namazla Yüce Yaradanı ile konuşur, dertleşir, dua ve niyazda bulunur. Peki kulu, Allah ile buluşturan namaz vakitleri nedir? Balıkesir namaz saatleri nedir? Diyanet namaz vakitleri, Balıkesir ezan saatleri, Balıkesir namaz vakitleri kaçta?  İşte Balıkesir 2018 aylık namaz saatleri:

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Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:21
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