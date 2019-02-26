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Balıkesir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.

26 Şubat 2019 Salı 10:21
Balıkesir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 78 şüpheliden 73'ü gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:21
  1. Balıkesir
  2. FETÖ
  3. operasyon

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