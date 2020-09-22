Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balıkesir'de 21 ilde Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.
Başsavcılığın, Balıkesir başta olmak üzere bazı illerde ankesörlü veya kontörlü telefonla arandığı tespit edilen ve örgütle irtibatta olduğu tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 21 ilde 44 adreste, 19'u aktif, 5'i görevden alınan 24 şüpheliye eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin teğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.
Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.