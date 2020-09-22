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15 Temmuz Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
15 Temmuz

Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK bünyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19'u muvazzaf 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:39:00 -
Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Balıkesir'de 21 ilde Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Başsavcılığın, Balıkesir başta olmak üzere bazı illerde ankesörlü veya kontörlü telefonla arandığı tespit edilen ve örgütle irtibatta olduğu tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 21 ilde 44 adreste, 19'u aktif, 5'i görevden alınan 24 şüpheliye eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin teğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.

Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

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