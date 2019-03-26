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Balıkesir Liseli öğrencilere yardım kolisi

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Abdi Kahyaoğlu Balıkesir Lisesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda kolisi yardımında bulunduklarını ifade ederek “Lisemize tam donanımlı bir teknoloji laboratuvarını kuracağız.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Balıkesir Liseli öğrencilere yardım kolisi

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Abdi Kahyaoğlu Balıkesir Lisesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda kolisi yardımında bulunduklarını ifade ederek “Lisemize tam donanımlı bir teknoloji laboratuvarını kuracağız. Ayrıca restorasyonunu yaptığımız tarihi evi lisemize bağlı olarak engelliler okulu açmayı planlıyoruz” dedi.


Balıkesir Liseliler Derneği lisede eğitim gören yardıma muhtaç öğrencilere her türlü yardımı sağlamaya devam ediyor. Dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Abdi Kahyaoğlu “Derneğimizin üyelerinden okulumuzdan 1991 yılında mezun olmuş sanayide esnaflık yapan Cem Ovacık her sene olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi gelir düzeyi bin liranın altında olan 25 okulumuz öğrencisine gıda yardımında bulundu. Bu yardım kolilerini biz dernek aracılığıyla dağıtacağız. Bunun yanı sıra lisemize teknoloji laboratuvarı kurma planımızı hayata geçireceğiz. Balıkesir Lisesi Vakfı finansı sağlayacak. Vakıf başkanımız Sezer Koman vakıf olarak teknoloji laboratuvarının tüm giderlerini üstlenmek istediklerini söyledi. Türkiye’de tam donanımlı bu teknoloji laboratuvarı devlet okulları içerisinde sadece Balıkesir’de olacak. Bunun yanı sıra 4 Mayıs’ta geleneksel Kaymaklı Gecemizi düzenleyeceğiz. Buradan elde ettiğimiz gelirle de gerekli finansı sağlarsakikinci laboratuvarı da kuracağız”dedi.



“Lisemize bağlı engelliler okulu açıyoruz”


Açmayı planladıkları engelliler okulu hakkında da görüşlerini dile getiren Başkan Kahyaoğlu “Birde restorasyon yaptığımız evi lisemize bağlı olarak engelliler okulu yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle engelliler okulu olan tek okul Balıkesir Lisesi olacak. Bugün çoğu engelli ailenin çocuğu sokağa çıkamıyor. Bu büyük bir handikap Balıkesir’de, birde engelliler okulları şehir merkezine uzak hep. Bizim kurmayı planladığımız okul şehir merkezinde olacak, buda engelli çocuklarımız için büyük bir avantaj. Biz öncelikle işitme ve görme engellilerin eğitim almalarını düşünüyoruz. Şimdi gene herkes soracaktır nereden finans bulacaksınız diye. Buda gayet basit Japon Konsolosluğu bu iş için maddi destekte bulunuyor. Halkımızda bu tür işlere özellikle engelliler konusunda çok duyarlı. Bir adım attığınız zaman bunun arkası gelir. Ama Balıkesir Lisesinin proje okulu olması için bütün bunları yapmak şart. 2 Teknoloji laboratuvarı ve engelli okulu şart. Bizim okulumuzun 160 kişilik pansiyonu, spor salonu var. Bir çok okulda olmayan gereksinimler bizim okulumuzda var. Buda bizi farklı kılıyor. Önemli olan Balıkesir Lisesinin geleceği, biz okulumuzu en kaliteli bir seviyeye çıkartacağız. Ama bu işide maalesef yarım asırı geçmiş iki üç kişi sürdürüyoruz. Gönül istiyor ki gençler de destek versin. Balıkesir Lisesi Türkiye’nin en modern eğitim veren bir okulu olacak”şeklinde konuştu.


Balıkesir Lisesi Vakfı Başkanı Sezer Koman ise “Ben daha önce Balıkesir Yüksek Öğrenim Vakfının sekreterliğini yaptım. Vakıfçılığın ne olması gerektiğini orada çok iyi öğrendim. O yüzden benim Balıkesir Lisesi Vakfında tek dikkat ettiğim bağıştan, yardımdan çok bize gayrimenkul ve diğer konularda yardımcı olabilecek eski Balıkesir Liseli mezunları bekliyoruz. Vakfımıza özellikle gayrimenkul konusunda yapacağı yardımlar bu vakfın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Çünkü bir vakfın sadece bağışla geçinip ayakta durması mümkün değil”dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
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