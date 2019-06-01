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Balıkesir lise taban puanları 2019 Balıkesir lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Balıkesir lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:31
Balıkesir lise taban puanları 2019 Balıkesir lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Balıkesir lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019. Altıeylül Mimar Sinan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Bandırma Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları.

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:31
  1. Anadolu liseleri
  2. Fen liseleri
  3. Anadolu İmam Hatip liseleri
  4. Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri
  5. Sosyal Bilimler lise ile
  6. Çok Programlı lise taban puanları
  7. Balıkesir lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

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