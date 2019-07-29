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Balıkesir-Kütahya Yolu Mola Dursunbey’e Hazırlanıyor

Dursunbey Belediyesi, Yandere bölgesinde başlattığı 3x3 metre ebadındaki 150 metrelik menfez çalışması ile hem yeşil alan açacak hem de Mola Dursunbey tesisini kuracak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
Balıkesir-Kütahya Yolu Mola Dursunbey’e Hazırlanıyor

Dursunbey Belediyesi, Yandere bölgesinde başlattığı 3x3 metre ebadındaki 150 metrelik menfez çalışması ile hem yeşil alan açacak hem de Mola Dursunbey tesisini kuracak.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim vaatleri arasında yer alan Mola Dursunbey ile ilgili çalışmalar menfez ve dolgu çalışmaları ile başladı. Dursunbey Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Yandere bölgesinde bulunan vadilik alanda menfez çalışması başlatıldı. Karayolları standartlarında yapılan menfez üç metreye üç metre ebadında yapılırken, uzunluğu ise 150 metre olacak. Çalışmaları devam eden menfezin üzerinde ise dolgu çalışması gerçekleştirilecek.


Karayolları ve vatandaşlar tarafından getirilen dolgu malzemeleri çalışmaların tamamlandığı bölgeye dökülmeye başladı. Çalışmaları Başkan yardımcıları ve teknik ekibi ile birlikte inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, devam eden süreç hakkında bilgi aldı. Menfezi inceleyen Başkan Bahçavan, karayollarının yol yapımı esnasında yaptığı menfezin devamını getirdiklerini ifade etti. Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada; “Bizim bu bölgede önemli bir rekreasyon projemiz var. Dursunbey’in girişinde insanların vakit geçirebileceği dinleneceği bir proje. Kamyon garajının olduğu yere Mola Dursunbey isimli tesisimizi yapmak istiyoruz. Ayrıca bu menfezi de yaparak bu tesise ilave 10 bin metrekarelik bir yeşil alan kazanmak istiyoruz. Hazırladığımız projeler doğrultusunda şu anda menfez çalışmalarımız başladı. Toplamda 150 metre olacak olan bu menfez karayolları standartlarında yapılıyor. Bu alanda dolgu çalışmalarımız da başlamış durumda. Hem karayolları hem vatandaşlarımız burada hafriyat atıklarını döküyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah bu önemli projemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
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