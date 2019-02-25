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Balıkesir Kültür Evi açılışı Ankara’da yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Balıkesir Kültür Evi açılışı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yapıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
Balıkesir Kültür Evi açılışı Ankara’da yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Balıkesir Kültür Evi açılışı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yapıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Balıkesir Kültür Evi açılışı, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi’nde yapıldı.


Açılış töreninde konuşan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Balıkesir, daima, bayrağına, vatanına, devletine, milletine bağlı, mert, yiğit insanların bulunduğu memleket. İşte bugün bir kültür evinin, Balıkesir’in bir şubesinin de Ankara’da, Hacı Bayram Veli Cami bitişiğinde açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.


Kafaoğlu, Balıkesir’in milli mücadelede büyük rol aldığının da altını çizdi.


Törende konuşan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir’in her noktada önde olmasına rağmen eksik kalan tarafının tanıtım olduğunu söyledi.


Balıkesir’in, süt ürünleri ve zeytinyağı üretiminde iyi bir yere sahip olduğunu kaydeden Cirit, Ankara’da açılan Kültür Evi’nin tanıtım açısından iyi olacağını belirtti.


Kültür evi, içerisinde misafir alanlarının bulunduğu, örf, adet, gelenek ve göreneklerin, Balıkesir’in kendi ürettiği ürünlerin sergilendiği bir merkez olarak kullanılacak.


Açılış törenine, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İçişler Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve milletvekilleri katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
  1. kültür
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