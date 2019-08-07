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Balıkesir Kızılay’dan kurban çağrısı

Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Şükrü Güneş “Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla başlattıkları vekaletle kurban kesim kampanyasına Balıkesirlilerin katılması için çağrı yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:14
Balıkesir Kızılay’dan kurban çağrısı

Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Şükrü Güneş “Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla başlattıkları vekaletle kurban kesim kampanyasına Balıkesirlilerin katılması için çağrı yaptı.


Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Şükrü Güneş vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yılda “Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan, Hilal Olsun Türkiye” sloganıylasürdürdüklerini ifade etti. Başkan Güneş, Genç Kızılaycıların da katılımıyla açılan stantta vatandaşlara dağıttıkları broşürlerle kurban bağışlarını Kızılay’a yapmaları konusunda vatandaşları bilgilendirerek çağrıda bulundular. Başkan Güneş yaptığı açıklama “Yurt içi vekaletle kurban kesim bedelimiz 850 lira, yurt dışı kurban bedelimiz ise 725 lira olarak merkezimiz tarafından belirlendi. Yurt dışındaki 50 ülkede yapacağımız organizasyon ve 81 ilimizde dağıtacağımız hisselerimiz için vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Şu ana kadar Balıkesir Kızılay’ı olarak 78 yurt içi, 158 yurt dışı olmak üzere toplam 236 kurban bağışı toplamış durumdayız. Bu sayılara internet üzerinden online bağış sayıları hariçtir. Kızılay’ımız tarafından toplanan bu kurban bağışları yurdun tamamında yıl içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ağırlıklı kavurma olarak dağıtılacak.Bağış kabulümüz devam etmektedir tüm duyarlı vatandaşlarımızı Kızılay’a bağışa davet ediyoruz”dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:14
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