Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz Havran’da

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, Havran İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti.

Yılmaz, İtfaiye Körfez Koordinatör Başkanı Cemil Kızıltaş ile beraber Havran İtfaiye Amiri Murat Oyar ve personelini ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Tüm teşkilatın başarıları ile gurur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, “İnsanların kendi yakınlarını bile alevler arasında bırakıp kaçarken, arkadaşlarımız, başkasının malı ve canı için hayatını bile tehlikeye atıp alevlerin içine dalmaktan çekinmiyor. İnsanların duasını almak çok önemli. Böyle bir mesleğin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.