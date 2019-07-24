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Balıkesir eğitim şehri olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eğitim camiası ile bir araya gelerek yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
Balıkesir eğitim şehri olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eğitim camiası ile bir araya gelerek yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başladı. "Amacımız daha kaliteli bir eğitime, eğitim şehri Balıkesir’e yolculuk" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bizler gençlerimizin gücüyle yarınları planlayacağız”dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Öğretmenevi’nde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız başta olmak üzere eğitim camiasıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, şehirdeki eğitimin kalitesini yükseltmek, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek, okullar arasındaki imkan ve öğrenme farkının kapanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları proje ve yatırımlar hakkında eğitim camiasına bilgiler vererek görüşlerini aldı. 20 ilçede eğitime yapılacak yatırımların planladığı toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir komisyon kurularak yol haritasının belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.



24 saat yaşayan, güvenli alanlar


Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak hareket edeceği konuların belirlenmesi noktasında da istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak şehirdeki okulları çevresi ile bütünleşen, 24 saat yaşayan ve güvenli alanlar haline getirmek amacıyla en kısa sürede çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.


Her okulun ihtiyacı tespit edilecek


Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesinden sosyal faaliyetlerin arttırılmasına, sportif faaliyetlerden kültürel faaliyetlere kadar tüm konulara titizlikle eğileceklerini söyleyen Yücel Yılmaz, "Okulları kendi ihtiyaçları ve imkanları doğrultusunda ele alacak, ihtiyaçlarını tespit edeceğiz. Her okulun gelişmesi gereken yönlerini önceliklendirecek, aralarındaki imkan ve başarı farkını azaltıp eğitimin niteliğini artırarak Balıkesir’in eğitim şehri olması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.



Gençlerimizin gücüyle yarınları planlayacağız


"Amacımız daha kaliteli bir eğitime, eğitim şehri Balıkesir’e yolculuk" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bizler gençlerimizin gücüyle yarınları planlayacağız. Çocuklarımız için her şeyi detaylıca çalışıp planlamalar yapacağız" dedi. Güçlü bir ekonomi için öncelikle eğitime yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, yapacakları çalışma ve yatırımlarla liselerden başlamak üzere 20 ilçedeki tüm okulları, çocukların yanı sıra mahalle sakinlerinin de hizmetine açarak hayat boyu öğrenme merkezi haline getireceklerini kaydetti.



Toplumun geleceğini üstlendik


Okulların fiziki şartlarını iyileştirerek daha modern ve kaliteli zaman geçirilebilecek alanlar haline getireceklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, "Okul bahçelerini sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler başta olmak üzere çok kullanışlı yerler haline getireceğiz. Belediye olarak tüm imkanlarını toplumun geleceğini inşa edecek olan çocukların eğitimi için seferber ettiklerini vurgulayan Yücel Yılmaz, "Biz bu şehrin emanetini, toplumun geleceğini üstlendik. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak adına gayretle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:53
  1. kültür

YORUM YAZ

  • KazımKazım53 dk önce
    Sayın belediye başkanım diyosunuz ki balıkesir öğrenci şehri olacak otobüs ücreti gidiş geliş 6 tl o nasıl olacak ki ben şu anda yaz okuluna yapıyorum ama derslere gitmiyorum sırf 6 tl diye

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