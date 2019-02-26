0553 313 94 23

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Burhaniye’de vatandaşla buluştu

Seçim çalışmalarına Burhaniye ile devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 2019-2023 döneminde yerelde tam manasıyla bir kalkınma hareketi başlatacaklarını söyledi, "Balıkesir artık dünya şehirleri ile yarışacak, Burhaniye de Balıkesir’in dünyaya açılan kapısı olacak" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 09:53
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Burhaniye’de vatandaşla buluştu

Seçim çalışmalarına Burhaniye ile devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 2019-2023 döneminde yerelde tam manasıyla bir kalkınma hareketi başlatacaklarını söyledi, "Balıkesir artık dünya şehirleri ile yarışacak, Burhaniye de Balıkesir’in dünyaya açılan kapısı olacak" dedi.


31 Mart Seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ilçe ziyaretlerine Burhaniye ile devam etti. İlk olarak AK Parti, MHP İlçe Teşkilatları ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla bir araya gelen Yücel Yılmaz’a AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Burhaniye Belediye Başkan Adayı Necdet Uysal, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Feridun Soykök, MHP Burhaniye İlçe Başkanı Fatih Akduman eşlik etti.


Başkan Yılmaz, “Kalkınma dönemi olacak”


"31 Mart Seçimlerine hazırız" diyerek sözlerine başlayan Yücel Yılmaz, can kulağıyla vatandaşları dinlediklerini ve tamamen onların talepleri doğrultusunda hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı. Seçimden seçime halkla birlikte olan belediye başkanları olmadıklarını, her zaman sahada ve vatandaşlarla iç içe olduklarını söyleyen Yılmaz, 2019-2023 döneminin yerel tam bir kalkınma dönemi olacağını kaydetti.


Belediye başkanlarının günlük hayatın kesintisiz sürmesini sağlamanın yanı sıra gelecek nesillere daha kaliteli ve daha yaşanabilir bir şehir bırakma sorumluluğunun da olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Dünyada artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Balıkesir’in 2014’te Büyükşehir olmasıyla birlikte biz de yarışan şehirlerin arasına girmeye hak kazandık" açıklamasında bulundu.


Başkan Yılmaz, “Biz bize yeteriz dönemi bitti”


Biz bize yeteriz döneminin bittiğini söyleyen Yücel Yılmaz, "Gaziantep’i Gaziantep yapan Büyükşehir Yasasıdır. Kayseri’yi Kayseri yapan Büyükşehir Yasasıdır. Eskişehir’i Eskişehir yapan da Büyükşehir Yasasıdır" dedi. Burhaniye’nin Cumhur İttifakı’nı destekleyecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bizim buradaki oy potansiyelimiz yüzde 65. Bunu daha önce aldık, yine alacağız" dedi.


Cumhur İttifakı olarak birlikte çok güçlü olduklarını ifade eden Yücel Yılmaz, "Bizler, ortak paydası vatan, millet, bayrak, devlet olan insanlarız. Amacımız bu ülkenin gelişmesi ve refah seviyesinin artması. Milliyetçi Hareket Partisi ile artık bir bütünüz. Birlikte şehrin geleceği ile ilgili çok güzel planlamalar yapıyoruz" dedi.


Başkan Yılmaz, “Burhaniye Türkiye’nin gözbebeği olacak“


Burhaniye’nin Türkiye’nin gözbebeği olmasını arzuladıklarını söyleyen Yücel Yılmaz, "Biz Körfez’in kirlenmesini ve kontrolsüz göç almasını istemiyoruz. Buradaki insanlarımızın cebinin ekonomik olarak güçlenmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarına müdahale etmeden ticaretini geliştirmek istiyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Ama tabi ki önce eğitim. Körfez’e açacağımız Körfez Üniversitesi ile ilgili çalışmalarda güzel bir noktaya geldik. İyi ve akılcı bir planlama ile 12 aya yayılan turizm potansiyeli ile, ulaşım altyapısı ile, hizmet sektörü ile zeytin üreticisine ve tarıma sağlayacağımız desteklerle Burhaniye’nin ekonomisini hızlı bir şekilde kalkındıracağız" açıklamasında bulundu.


Büyükşehir Belediyesi’nin 2014’ten bu yana Burhaniye’ye 103 milyon 563 bin TL yatırım yaptığını kaydeden Yücel Yılmaz, "Ben ülkemi ve şehrimi çok seviyorum. Balıkesir’in parlayan bir yıldız olması için ciddi şekilde mücadele edeceğimin sözünü veriyorum. Balıkesir’imizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Burhaniye’ye kimseyi ötekileştirmedenmüthiş hizmetler getireceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünün çocukları bugünün çocukları ile buluştu
    1. Dünün çocukları bugünün çocukları ile..
    2. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    3. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    4. TCMB'den döviz depo ihalesi
    5. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    6. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    7. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    8. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    9. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    10. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    11. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    12. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    13. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    14. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
    15. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    16. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    17. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    18. Kırklareli'nde kar etkisini kaybetti
    19. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    20. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    21. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    22. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    23. Gelenek bozulmadı
    24. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    25. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    26. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    27. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    28. Köprü ve otoyol gelirleri
    29. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    30. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti