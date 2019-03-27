Balıkesir Büyükşehir Adayı Yılmaz, "Dersimize çalıştık"

Karesi, Altıeylül, Kepsut, İvrindi, Savaştepe, Bigadiç, Sındırgı ve Dursunbey’den gelen dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle proje tanıtım toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in iyi yönetilmesi halinde Türkiye ve Dünyaya bereket saçabilecek bir il olduğunu vurgulayarak, "Dersimize çok iyi çalıştık" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "10 Yıldızlı Projeler" kapsamında ekonomik potansiyeline göre ayrılan Güneyin Yıldızları; Karesi, Altıeylül, Kepsut, İvrindi, Savaştepe, Bigadiç, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinden dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. 4 hedef 10 strateji altında hazırlanan projelerin tamamının alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ve uygulanmaya hazır halde olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, "Dersimize çok iyi çalıştık. Her ilçenin kendi potansiyeline uygun, iyi sonuçlar alacağımız projeler hazırladık. Balıkesir, doğru ve iyi yönetilmesi halinde Türkiye ve dünyaya bereket saçabilecek bir şehir. Köy köy, sokak sokak, mahalle mahalle ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

"Balıkesir Türkiye’nin yükselen değeri"

Balıkesir’in geleceğini şekillendirecek stratejik eylem planı ve Şehir Tasavvurunu 13 binden fazla kişiyle istişare ederek hazırladıklarını ifade eden Yücel Yılmaz, "Seçimler bir demokrasi şölenidir. Biz bu şölene çok iyi hazırlandık. İyi sonuçlar alacağımız projeleri hazırladık, nasip olursa ekiplerimiz ile birlikte 1 Nisan’dan itibaren işbaşı yapmaya hazırız" dedi. Balıkesir’i anlamak için Balıkesir’den bakmanın yetmediğini, şehre Türkiye ve dünya ölçeğinde bakmak gerektiğini kaydeden Yılmaz, Balıkesir’in coğrafi konumu ve insan kaynağı ile Türkiye’nin yükselen değeri olmaya aday olduğunu ve bunun doğru kişiler tarafından, doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Balıkesir’in iyi yönetilmesi halinde Türkiye ve dünyaya bereket saçabileceğini söyleyen Yılmaz, "Biz bunu sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz" dedi.

“Her ilçeye uygun proje ve strateji”

Balıkesir’in; İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ’ı kapsayan, ulaşım altyapısıyla birbirine entegre olmuş Altın Çember’in kalbinde yer aldığını söyleyen Yücel Yılmaz, "Biz böylesine değerli bir şehri doğru yönetebilmenin, daha kaliteli hale getirebilmenin planlarını yapıyoruz. Bunun için her ilçemizin potansiyeline uygun ayrı ayrı proje ve stratejiler geliştirdik. Hedefimiz kültürüyle, sanatıyla, parkıyla, ticaretiyle, ekonomisiyle, tarımıyla topyekun bir kalkınma hamlesini başlatmak. Özellikle turizm ve tarımda kendi marka değerlerimizi ortaya çıkarmak. Bunlarla ilgili 4 ana hedef ve 10 strateji belirledik, Turizm Master Planı, Sanayi Master Planı ve Tarım ve Hayvancılık Master Planları hazırladık" dedi.

“Dersimizi çok iyi çalıştık”

Projelerin tüm altyapılarının hazır olduğunu, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak yapılacakların belli olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, "Tüm şehrin ihtiyaçlarını biliyoruz. Nerede ne üretilir biliyoruz. Dersimize çalıştık" dedi. "Dünyanın merkezi Türkiye, Türkiye’nin merkezi Balıkesir" diyen Yılmaz, şehrin potansiyellerinin doğru yönetilmesi gerektiğini, bunu da Balıkesirlilerle birlikte başaracaklarını belirtti. Bir şehrin ekonomik kalkınmasının güçlü ulaşım ağlarıyla olabileceğini söyleyen Yücel Yılmaz, "Balıkesir’i dünyaya daha sıkı bağlayacağız. Sanayi Master Planı ile birinin atığı diğerinin ham maddesi olacak, temiz bir süreci işleteceğiz. Kirletmeyen, bölgenin potansiyeline göre sanayileşmeyi önemsiyoruz" dedi.

“Bu şehri seviyorum, sizleri seviyorum”

Projelerin tamamının istişare edilerek gerekli alt yapılarının hazırlandığını belirten Yücel Yılmaz, "Bunlar yalnızca benim değil, şehrin ve bu işin uzmanlarının fikri. Şehrin değerlerini sizlerle istişare edip en yükseğe çıkaracağız. Bizim anlayışımıza göre millete hizmet etmek en önemli iştir. Bize görev verildiğinde kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Ben bu şehri seviyorum, sizleri seviyorum. Tüm bu projeleri sizlerin desteğiyle tek tek hayata geçireceğiz. Her şey Balıkesir için. Balıkesir kazanacak, Türkiye kazanacak" açıklamasında bulundu.

“Çamlık bu şehrin simgesi olacak”

Çamlık ve Avlu projelerini de değerlendiren Yücel Yılmaz, "Ülkelerin değil şehirlerin rekabet ettiği bu süreçte Balıkesir’in bir simgeye ihtiyacı var. Çamlık projesi şehrin simgesi olacak şekilde hazırlanmış bir proje. Bizim bu bölgeye gerek Balıkesir’den gerekse Balıkesir’den geçip giden insanları çekmemiz gerekiyor. Biz buradaki Hilal Minareyi şehrin bir sembolü haline getirip insanları bu bölgeyi görmeye teşvik edeceğiz. Bilim Merkezi, Minia Balıkesir, kütüphane gibi sosyal yaşam alanlarının da olacağı bu bölgeyi teleferik ile Avlu’ya bağlayacak esnafımızın para kazanmasını sağlayacağız. Turistler peynirimizi, zeytinimizi tanıyacak. Çamlık, Hilal Minaresi ile kütüphanesi ile Bilim Merkezi ile bu şehrin markası, simgesi olacak" dedi.