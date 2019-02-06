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Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı

Gazdan etkilenen bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:47
Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, adliye binasındaki, 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısının ardından tedavi altına alınan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde, 4 Şubat'ta yangın tüplerinden sızan gazdan etkilenen ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fikret Savaş (37), 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Savaş'ın cenazesi, yarın Gaziosmanpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küpeler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Balıkesir Adliyesi'nde 4 Şubat'ta bodrum katındaki yangın tüplerinden sızan gazdan 59 kişi etkilenmişti. Adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verilerek adliye binası boşaltılmış, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısını soruşturma yapmak üzere görevlendirmişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:47
  1. adliye binası
  2. Balıkesir
  3. gaz sızıntısı
  4. Vefat

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