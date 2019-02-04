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Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişiye geçmiş olsun dileklerini iletti

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:48
Balıkesir Adliyesindeki gaz sızıntısı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen Adliye çalışanları ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Balıkesir Adliyemizde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz kaçağından vatandaşlarımızın etkilendiğini teessürle öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Gül, tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifa, adliye çalışanlarına ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Adliyesinde bugün meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:48
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Balıkesir Adliyesi

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