Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı! 17 kişi hastaneye kaldırıldı Balıkesir Adliyesi'nde yaşanan gaz sızıntısından zehirlenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi.. Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

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