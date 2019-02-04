Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı! 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Balıkesir Adliyesi'nde yaşanan gaz sızıntısından zehirlenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı.04 Şubat 2019 Pazartesi 13:32
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi..
Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı'nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.
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