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Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona erecek olmasının ardından tekneler denize açılarak sezona palamut avı ile başlayacak.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
Balıkçıların yeni sezonda umudu palamut

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona erecek olmasının ardından tekneler denize açılarak sezona palamut avı ile başlayacak.


Palamuttaki gözlemlerin şu ana kadar istenilen gibi olmadığını kaydeden Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, "Sezon 1 Eylü’lde açılacak. Balıkçı esnafı olarak temennimiz bol av olması yönünde. Şu anki gözlemlere göre palamudun bol olmayacağı yönünde. Sezonun açılışına 1 ay kadar var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ne olabileceğini kestirmek çok zor. Ancakbu işin uzmanlarından aldığımız bilgilere göre bu sezon palamudun bol olmayacağı yönünde. Yeni sezonda palamudun az olması beklenirken istavritin bol olacağı söyleniyor. Palamut, bu aylarda görülmesi lazım. En azından şu an çingene palamudu yavaş yavaş tezgahlarda yerini alsın kibu balığın çok olacağı işareti olsun” dedi.


Uzun yıllar balıkçılık yaptığını, Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının da ilk kez bu bu kadar yüksek olduğunu bunun da bazı balık türlerinin göçüne neden olduğunu kaydeden Örseloğlu, “Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Yıllardır bu mesleğin içerisindeyim, ilk defa denizin bu kadar sıcak olduğunu şahit oldum. 27-28 derecelerden bahsediyoruz. Denizin bu kadar sıcak olması, bazı balık türlerinin farklı yerlere gitmesine neden oluyor” diye konuştu.



Arap turistler kültür balıklarını daha çok seviyor


Arap turistlerin genellikle kültür balıklarını daha çok tercih ettiğini kaydedin Örseloğlu, “Arap turistler somon başta olmak üzere çupra ve levreği çok seviyorlar. Bölgemiz çok sayıda turistiağırlıyor. Dolayısıylagitmiş oldukları yerlerde bizefiyatlardan canlarının çok yandıklarını söylüyorlar. Biz fiyatların tamamen altında satış yapıyoruz. Restoranlarda, lokantalarda, turistik mekanlardayedikleri balığın fiyatı ile bizden aldıkları balığın fiyatını karşılaştırınca çok şaşırıyorlar. Örneğin bize 1 tane balığın fiyatı 20 TL mi diye sorduklarında biz de hayır; kilosu 20 TL diyoruz. Balıklarımızın çoğu ihracat yapılacak kalitede. Dünyadaki balık fiyatları normalde yüksek, bizim ülkemizde ise ucuz. Dolara endekslediğinizde 4 dolar ediyor. Bunu dünyanın hiçbir yerinde alma şansın yok. Bu balığın tanesi 4 dolara satılırken biz kilosunu bu fiyata satıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
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