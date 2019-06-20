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Balıkçıların yaşadığı sorun yüzer iskele ile giderildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde tatlı su ürünleri avcılığı yaparak geçimini sağlayan balıkçılar, uzun zamandan beridir beklentileri olan yüzer iskelelerine Beyşehir Belediyesi sayesinde kavuştu.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:51
Balıkçıların yaşadığı sorun yüzer iskele ile giderildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde tatlı su ürünleri avcılığı yaparak geçimini sağlayan balıkçılar, uzun zamandan beridir beklentileri olan yüzer iskelelerine Beyşehir Belediyesi sayesinde kavuştu.


Beyşehir Belediyesi kademelerinde üretilen iki yüzer iskele, yapımı tamamlandıktan sonra balıkçıların göl kıyısındaki limanlarına indirildi. Beyşehir’de jandarma burnu olarak bilinen kesimde ve İçerişehir Mahallesi’ndeki Soğla bölgesinde avcıların liman olarak kullandığı kesimlerde kıyıya yerleştirilen yüzer iskeleler bundan böyle balıkçılara hizmet vermeye başlayacak.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehirli balıkçılardan gelen bu yöndeki talepler üzerine kurum olarak harekete geçerek çalışma başlattıklarını belirterek, iki yüzer iskelenin kademede görev yapan personel tarafından imal edilerek göl kıyısındaki limanlarına indirildiğini belirtti. Bayındır, yeni av sezonundan itibaren balıkçılara hizmet verecek olan iskelelerin balıkçı camiasına hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Balıkçı hemşehrilerimize yeni av sezonunun bereketli ve bol kazançlar getirmesini diliyorum” dedi.


Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt da, kooperatif olarak gölde balıkçılık yapan meslektaşlarıyla birlikte Belediye Başkanı Adil Bayındır’dan ihtiyaçları olan gezer bir iskele talebinde bulunduklarını söyledi. Kurt, “Yıllardır süregelen bir liman sıkıntımız vardı. Bundan önceki dönemlerde yetkililere defalarca duyurduk, milli parklar ve sit alanından dolayı sıkıntı olduğunu beyan ettiler.Belediye Başkanımız Adil Bayındır göreve başladıktan sonra dakooperatif olarak ve balıkçılar olarak bu sıkıntımızı anlattık. Kendisi pratik çözüm olarak dubalarla bu sorunu çözeceğini ve yeni av sezonuna yetiştireceğini belirtti. Şu anda da sağ olsun iskelelerimizi limanlarımıza koyduk ve bu hizmetten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyoruz.Balıkçılarımız daha önce iskele olmadığı için avcılık faaliyetlerinde güçlükler yaşıyordu. Başkanımız bu talebimizi geri çevirmeyerek beklentilerimizin de üstünde bu yüzer iskeleleri yaptırarak gölümüz avcılarının hizmetine sunmuştur. Balıkçılarımız artık rahat bir şekilde limana tekneleriyle yanaşıp rahatlıkla balıkları indirebilir ve çıkarabilir. Başkanımıza ve Beyşehir Belediyesi personeline bu hizmetlerinden dolayı kooperatifimiz ve balıkçılarımız adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:51
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