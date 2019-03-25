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Balıkçılar, şiddetli rüzgarda batma tehlikesi olan tekneleri için seferber oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:07
Balıkçılar, şiddetli rüzgarda batma tehlikesi olan tekneleri için seferber oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Beyşehirli avcılar, kıyıya gelerek şiddetli rüzgar dolayısıyla suyla dolarak batma tehlikesi yaşayan teknelerinden su tahliyesi yapabilmek için seferber oldu.


Beyşehir Gölü’nde devam eden su ürünleri avlanma yasağı sebebiyle faaliyetlerine üç ay süreyle ara verdikten sonra teknelerini Jandarma Burnu mevkisindeki limanlarına park eden balıkçılar, şiddetli rüzgarın teknelerine verebileceği zarar ve olumsuzlukların önüne geçebilmek için kıyılara akın etti. Bazı balıkçılar suyla dolan teknelerinin tatlı sulara gömülüp batmaması için kovalarla su tahliyesi yaparken, bazıları ise teknelerini açıklara doğru çekerek kanca atmak zorunda kaldı. Fırtına nedeniyle teknelerin birbirine çarpıp zarar verme riski üzerine bazı balıkçılar ise teknelerinin her iki yanına lastik bağlayarak önlem almaya çalıştı.


Göl sahilindeki ekmek teknelerini kontrol etmek için sık sık kıyıya gelen bazı balıkçıların ise, uzun süre bölgeden ayrılmayarak fırtınanın dinmesini beklediği gözlendi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:07
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