0553 313 94 23

Balıkçılar av sezonu öncesi kurban kesip dua etti

Kırklareli'nin İğneada beldesinde balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende kurban keserek dua etti.

31 Ağustos 2018 Cuma 23:49
Balıkçılar av sezonu öncesi kurban kesip dua etti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende dua etti.

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi İğneada Su Ürünleri Kooperatifi tarafından limanda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi. Törende konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tüm balıkçıların bereketli bir sezon geçirmesi dileğinde bulundu. 1 Eylül itibarıyla yasağın kalkacağını anımsatan Bilgin, İğneada'da vatandaşların en büyük geçim kaynağının balıkçılık olduğunu aktardı.

Balıkçılığı önemsediklerini ifade eden Bilgin, "Önemli bir balık varlığı var. Balıkçılar için sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doğanın içerisinde daha güzel yaşamalıyız." dedi. Vali Bilgin ve beraberindekiler ardından teknelere binerek denizde tur attı.

Teknenin dümenine geçen Vali Bilgin, "Vira Bismillah" diyerek tekneyi hareket ettirdi.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 23:49
  1. Kırklareli
  2. Av Sezonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!
    1. Ve Yassine Benzia resmen Fenerbahçe'de!
    2. Balıkçılar av sezonu öncesi kurban..
    3. Irak'ta dış müdahaleler protesto edildi
    4. ABD'den skandal karar! Filistin'e..
    5. Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın..
    6. Güney Afrika'dan dikkat çeken imam..
    7. Ülkede şok! Saldırı sonrası uçuşlar..
    8. Erdoğan, balık av sezonu açılışında..
    9. Beşiktaş, genç oyuncuyu Bursaspor'a..
    10. Kız isteme kavgasında kan aktı!
    11. Seleznyov'dan çok konuşulacak..
    12. Irak'ta halk valilik binasını basmak..
    13. Yardım paralarını tatilde yemişlerdi!..
    14. Nikah şahidi olan Mustafa Destici,..
    15. Başkan Erdoğan düğüne katıldı!
    16. SGK yapılandırma ödemelerini erteledi!
    17. BM uyardı! Bölgede felaket yaşanabilir
    18. Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
    19. Maydanozun vücudumuza mucizevi etkisi!
    20. İP'te neler dönüyor? Whatsapp'tan..
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    ABD'yi panikletmişti! Ve Türkiye düğmeye bastı
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    Berat Albayrak: Londra uyumazsa biz de uyumayız!
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı
    Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'
    Terörden arındırıldı... Artık petrol aranıyor! '2 ay içinde bulacağız'
    Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB
    Okullar ne zaman açılacak 2019 MEB