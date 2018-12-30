Balıkçılar 2018 yılını mutlu kapatıyor

SİNOP (AA) - Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan sezonun bugüne kadar verimli geçmesi dolayısıyla yeni yılı mutlu karşılıyor.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, 4 aylık sürede verimli avcılık yaptı.

Bol miktarda avladıkları palamut ve hamsi ile yüzleri gülen balıkçılar yeni yıldan da umutlu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarına rağmen genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Bayrak, 15 Nisan 2019 tarihine kadar avcılık yapmaya devam edeceklerine işaret ederek, "2019 inşallah daha bol avcılığın yapıldığı bir sene olur." dedi.

- "Yeni yılda sorunlara çözüm bekliyoruz"

Palamut avında yaşanan artışın seneyi mutlu kapatmalarını sağladığını ifade eden Bayrak, şunları dile getirdi:

"Palamudun bu sene bol olması bizleri mutlu etti. Hamsi eski yıllara oranla düşük olmasına karşın yine de 'çok şükür' diyoruz. Yeni yılda hem bol avcılık hem de balıkçılık sektörünün sorunlarına çözüm bekliyoruz. İnşallah her ikisinin de gerçekleştiği bir yıl olur. Bizler 15 Nisan'a kadar avcılık yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte hamsi giderek azalacaktır. Ama mezgit, istavrit, çinekop gibi balıklar avlanmaya devam edecektir."

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise hem satışlardan hem de balık bolluğundan memnun olduklarını belirterek, "İyi bir yılı geride bırakıyoruz. Vatandaş bol bol palamut yeme şansı buldu. Gelecek yıl daha fazla olmasını umut ediyoruz. İnşallah da olacak." diye konuştu.