0553 313 94 23

Balıkçılar 2018 yılını mutlu kapatıyor

Karadeniz'de, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, 4 aylık sürede avcılığın verimli geçmesi nedeniyle bu yılı geride mutlu bırakıyor

30 Aralık 2018 Pazar 16:01
Balıkçılar 2018 yılını mutlu kapatıyor

SİNOP (AA) - Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan sezonun bugüne kadar verimli geçmesi dolayısıyla yeni yılı mutlu karşılıyor.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, 4 aylık sürede verimli avcılık yaptı.

Bol miktarda avladıkları palamut ve hamsi ile yüzleri gülen balıkçılar yeni yıldan da umutlu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarına rağmen genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Bayrak, 15 Nisan 2019 tarihine kadar avcılık yapmaya devam edeceklerine işaret ederek, "2019 inşallah daha bol avcılığın yapıldığı bir sene olur." dedi.

- "Yeni yılda sorunlara çözüm bekliyoruz"

Palamut avında yaşanan artışın seneyi mutlu kapatmalarını sağladığını ifade eden Bayrak, şunları dile getirdi:

"Palamudun bu sene bol olması bizleri mutlu etti. Hamsi eski yıllara oranla düşük olmasına karşın yine de 'çok şükür' diyoruz. Yeni yılda hem bol avcılık hem de balıkçılık sektörünün sorunlarına çözüm bekliyoruz. İnşallah her ikisinin de gerçekleştiği bir yıl olur. Bizler 15 Nisan'a kadar avcılık yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte hamsi giderek azalacaktır. Ama mezgit, istavrit, çinekop gibi balıklar avlanmaya devam edecektir."

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise hem satışlardan hem de balık bolluğundan memnun olduklarını belirterek, "İyi bir yılı geride bırakıyoruz. Vatandaş bol bol palamut yeme şansı buldu. Gelecek yıl daha fazla olmasını umut ediyoruz. İnşallah da olacak." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:01
  1. Ali Bayrak
  2. Balık
  3. balıkçı
  4. Karadeniz
  5. palamut
  6. yeni yıl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    1. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    2. Giresunspor, 2 Ocak'ta top başı yapacak
    3. GÜNCELLEME - Kayak merkezinde..
    4. MHP'nin 402 belediye başkan adayı..
    5. Kameralara yansıdı! İstanbul'da sokak..
    6. CHP'li başkan İzmir adaylığından..
    7. Kontrolden çıkan araç şarampole..
    8. MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı..
    9. Yangında ölen Ömriye nine toprağa..
    10. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    11. İstanbul'da sahte içki operasyonu
    12. Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Adıyaman'da balkondan düşen Suriyeli..
    14. Karla mücadele çalışması yürüten iş..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile..
    16. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili..
    17. Erdoğan-Merkel arasında kritik görüşme
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya..
    19. Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi..
    20. Kars Valisi Türker Öksüz: "(Cıbıltepe..
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!