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Balıkçı tekneleri göl üzerinde yarıştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde devam eden göl festivali çerçevesinde düzenlenen motorlu balıkçı tekne yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:27
Balıkçı tekneleri göl üzerinde yarıştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde devam eden göl festivali çerçevesinde düzenlenen motorlu balıkçı tekne yarışması renkli görüntüler oluşturdu.


Beyşehir Belediyesince gerçekleştirilen Uluslararası 15’inci Beyşehir Göl Festivali kapsamında göl üzerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Balıkçı teknelerinin birinci gelebilmek için tatlı sularda verdiği kıyasıya yarış renkli görüntüler oluşturdu. Sahil kesimini yarışları izlemek için dolduran vatandaşlar göl üzerindeki mücadeleyi ilgiyle izledi. Festival çerçevesinde göl üzerinde kano ve yüzme yarışları da gerçekleştirildi.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yarışmalarda dereceye giren isimlere düzenlenen ödül töreninde madalya, kupa ve hediyelerini vererek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.


Beyşehir’de göl festivali kapsamında yamaç paraşütü etkinlikleri de düzenleniyor. Take-off pistinden atlayış gerçekleştirerek gökyüzünde süzülen paraşüt pilotlarının havadaki gösterisi Beyşehir Gölü ile birlikte izleyenlere görsel bir şov sundu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:27
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