0553 313 94 23

Balıkçı Kenan Roman vatandaşlara 1,5 ton balık dağıttı

Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Yakuplu’da Roman vatandaşların yaşadığı mahallede 1,5 ton balık dağıttı.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:59
Balıkçı Kenan Roman vatandaşlara 1,5 ton balık dağıttı

Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Yakuplu’da Roman vatandaşların yaşadığı mahallede 1,5 ton balık dağıttı. Dağıtıma katılan AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da roman vatandaşların mahallesine TOKİ geleceğinin müjdesini verdi.


Yerel seçimlere 1 gün kala balıkçı Kenan Balcı AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık’ın Roman mahallesinde düzenleyeceği programına destek için 1,5 ton balık dağıttı. Yakuplu’da bulunan Roman vatandaşların yaşadığı mahalleye gelen Işık, meşalelerle karşılandı. Roman vatandaşların isteklerini kırmayarak bir süre onlarla oynayan Işık ardından balıkçı Kenan Balcı ile tezgahın başına geçerek balık dağıtımına yardım etti. Davul zurna ile roman havasında geçen balık dağıtımı renkli görüntülere sahne oldu. Balık dağıtımın ardından Işık, roman vatandaşlara seslenerek konutlarının TOKİ ile yenileneceğini ifade etti.



"Konutları daha güzel hale getirmek için TOKİ’yi buraya getiriyoruz"


Roman mahallesi için yeterince yatırım yapılmadığını vurgulayan AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, "Sizler İçin yapılmayan yatırımları görüyorsunuz. Artık önümüzde bir fırsat var Pazar günü sizler için göreve geleceğiz. Roman mahallesinde sizlerin yaşam kalitenizi yükseltmek ve yaşadığınız sosyal konutları daha güzel hale getirmek için TOKİ’yi buraya getiriyoruz. Burada bulunan gençlerimiz artık nişanlanıyor, evleniyorlar ve çocuklarımız artık sünnet oluyorlar ama bu düğünleri yapacak yerleri bile size çok görmüşler. Bu mahalle güzel bir düğün salonu hakketmiyor mu? O zaman siz bu kardeşinize destek verin biz de bu salonu yapalım" ifadelerini kullandı.



"Neşe içinde balıklarımızı dağıtık"


Roman vatandaşlara 1,5 ton balık dağıtan balıkçı Kenan Balcı, "Bugün Roman vatandaşlarımızın oturduğu mahalledeyiz ve çok güzel bir balık havası var. Burada kardeşlerimizle beraber balık yiyoruz. Dağıttığımız balıkların hepsinin kılçıklarını alıyoruz, vatandaşlarımıza ekmek arası ikram ediyoruz, afiyet olsun herkese. AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık da buradaki programa katıldı ve çok neşe içinde balıklarımızı dağıtık" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Sultangazi mitingi
    1. AK Parti'nin Sultangazi mitingi
    2. Hakkari’de 19 yerleşim yeri kapandı
    3. Cumhur İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
    4. Tazelenme Üniversitesinden adının..
    5. 183 aydır devam eden mevlit
    6. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
    7. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    8. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    9. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    10. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    11. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    12. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    13. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    14. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    15. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    16. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    17. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    18. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    19. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    20. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    21. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    22. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    23. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    24. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    25. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    26. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    27. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    28. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    29. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    30. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'