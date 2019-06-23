Balıkçı gemilerine denetim Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak orkinos ve benzeri balık türlerinin korunması için Doğu Akdeniz'de 13 balıkçı gemisini denetledi

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de balıkçı gemilerinde denetim yapıldı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, orkinos ve benzeri balık türlerinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak balıkçı gemilerini denetledi. Bu kapsamda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında 13 balıkçı gemisi denetime tabi tutuldu.

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