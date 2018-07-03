Balık yağını kimler tüketebilir?

TANSİYON

Uzmanlar yüksek tansiyonu olan kişilere doğal yollarla tansiyonu düşürmek için balık yağını önermektedir. Balık yağındaki omega-3 yağları damarları genişleterek kan basıncının normal seviyelere gelmesini sağlar. Bu nedenle özellikle kalp ameliyatları öncesinde ve sonrasında balık yağı kullanılmaktadır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ

Balık yağı uzmanlar tarafından dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan 8-12 yaş arasındaki çocuklara önerilmektedir. Gelişim dönemindeki çocuklar için balık yağı oldukça faydalı ve gerekli bir besindir.

ADET AĞRILARI

Eğer adet dönemlerinde ağrı kesici ilaçlar kullanmak istemiyorsanız balık yağı kullanabilirsiniz. Tek başına veya B12 vitamini ile birlikte balık yağı kullanmak şiddetli adet ağrılarını hafifletebilmektedir.

ZAYIFLAYAN KEMİKLER

Özellikle yaşlılarda uyluk kemiği ve omurga kemiği erimesi gerçekleşmektedir. Osteoporoz denilen bu rahatsızlığa balık yağı tek başına ya da kalsiyum takviyesi ile birlikte kullanıldığında kemiklerin zayıflaması durur.

DAMAR SERTLİĞİ

Balık yağının direkt olarak kalbe kan taşıyan ana koronerlerde görülen damar sertliğine iyi geldiği bilinmektedir. Fakat diğer damarlarda aynı etkiye sahip değildir. Bu nedenle uzman eğer size balık yağı önermişse balık yağı tüketmeniz daha yararlı olacaktır.

ASTIM

Balık yağının aynı zamanda hava akışının rahatlamasını, öksürüğün azalmasını ve özellikle çocuklarda astımın azalmasını sağlamak gibi etkileri vardır.

OBEZİTE

Bazı araştırmalara göre düzenli olarak balık yağı tüketmek aşırı kilo sorunu çekenlerde kilo vermeye yardımcı olduğu, kan şekerini düşürdüğü ve yüksek tansiyonu önlediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Aynı zamanda balık yağı kullanıp düzenli olarak egzersiz yapanların vücutlarındaki yağ oranlarında önemli ölçülerde azalmalar olduğu bilinmektedir.

Balık yağını genellikle yukardaki rahatsızlıklara sahip kişiler sıklıkla tüketmektedir. Özellikle uzmanlar tarafından tavsiye edilen balık yağı yine aynı şekilde uzmanların tavsiye ettiği dozlarda kullanılmalıdır. Balık yağının kullanılabileceği ve önerilen diğer hastalıklar ise aşağıda verilmiştir.

Alzheimer

Alerjiler

Depresyon

Göz kuruluğu

Katarakt

Kronik böbrek hastalıkları

Balık yağının aşırı kullanılması durumunda bir takım yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Aşırı tüketimden kaçınmak için balık yağını haftada 2 kere tüketebilirsiniz. Bunun dışında düzenli olarak balık yiyiyorsanız balık yağı kullanmanıza gerek yoktur.

Balık yağının aşırı tüketimine bağlı olarak mide bulantısı, ishal, mide yanması ve kaşıntı gibi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bunun gibi yan etkiler görüldüğü taktirde bir an önce doktora danışılmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.